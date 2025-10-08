Cliente furta celular de funcionária em comércio de Cerejeiras e foge de moto

Na madrugada desta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, por volta das 2h, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina em Cerejeiras quando foi abordada por uma mulher que relatou ter sido vítima de furto em seu local de trabalho.

Segundo a denunciante, que é funcionária de um estabelecimento comercial situado na Avenida Integração Nacional, por volta da meia-noite um cliente que estava no interior do comércio aproveitou um momento de distração e subtraiu seu aparelho celular, que estava sobre o balcão.

O objeto furtado é um celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 14 Pro, de cor verde, com capa protetora preta. Junto ao aparelho estava um cartão bancário da instituição Nubank em nome da vítima.

No local, os policiais verificaram que o estabelecimento possui câmeras de segurança, cujas imagens registraram claramente o momento em que o suspeito pega o celular e o coloca no bolso da calça, deixando o local logo em seguida em uma motocicleta Honda Titan de cor preta.

Após colher os dados da vítima e as informações sobre o suspeito, a guarnição realizou diligências nas imediações, mas até o momento o autor do furto não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações para identificar e capturar o responsável pelo crime.