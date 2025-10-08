Coronel Chrisóstomo destina R$ 1 milhão para cirurgias ortopédicas e totaliza R$ 24,8 milhões em investimentos para Ariquemes

Ariquemes recebe R$ 1 milhão para cirurgias eletivas ortopédicas, indicação do deputado Coronel Chrisóstomo

Parlamentar destinou ao município um total de R$ 24,8 milhões em recursos federais, contemplando diversos setores.

Ariquemes recebeu na última semana o pagamento de R$ 1 milhão destinados ao custeio de cirurgias eletivas ortopédicas, recurso indicado pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO). A ação tem o apoio do vereador Tiago Viola, liderança parceira do parlamentar no município. O valor será aplicado para reduzir a fila de espera por procedimentos e ampliar o atendimento hospitalar da rede pública.

Além do investimento na área da saúde, o deputado Coronel Chrisóstomo destinou ao município de Ariquemes um total de R$ 24,8 milhões em recursos federais, contemplando diversos setores. Na agricultura, foram R$ 387,9 mil voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, com aquisição de equipamentos, máquinas e implementos agrícolas para o campo.

Na área da educação, o município foi beneficiado com R$ 4,06 milhões, aplicados em reformas, melhorias estruturais e compra de mobiliário e equipamentos escolares, garantindo melhores condições de ensino. Já no esporte, o investimento de R$ 150 mil foi destinado ao incentivo de atividades esportivas e projetos voltados à inclusão social de jovens e crianças.