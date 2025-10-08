Deputada federal Cristiane Lopes prestigia a 2ª Semana Rondoniense de Arte, Patrimônio e Cultura do IFRO

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) participou da abertura da 2ª Semana Rondoniense de Arte, Patrimônio e Cultura, promovida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Ji- Paraná, em parceria com a Orquestra em Ação e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“Fico muito feliz em acompanhar de perto iniciativas como essa, que valorizam a arte, a cultura e a história do nosso povo. O IFRO tem feito um trabalho admirável e é uma grande parceiro em projetos que transformam vidas, como o Terra Fértil e o PCD+ Mães Atípicas”, afirmou a deputada.

O reitor do IFRO, Moisés José Rosa Souza, ressaltou que a realização da semana é uma conquista importante para a instituição e para toda a comunidade. Ele agradeceu a presença e o apoio constante da parlamentar em iniciativas que promovem educação, inclusão e desenvolvimento social em todo o estado.

Com o tema “Cultura Liberta”, o evento tem como propósito democratizar o acesso à arte e à cultura, fortalecendo a identidade cultural local e estimulando a valorização das expressões amazônicas.

A coordenadora do projeto, Janaina Kelly Leite Chaves, explicou que a iniciativa busca despertar o senso crítico e o reconhecimento das raízes culturais. “A arte é uma forma de conexão, de reconhecimento e de fortalecimento da nossa história coletiva”, afirmou.

Durante a cerimônia, a deputada Cristiane Lopes recebeu uma homenagem pelo seu trabalho em defesa do desenvolvimento de Rondônia e pela parceria com o IFRO. “Recebo essa homenagem com muita gratidão e carinho. O meu compromisso é seguir apoiando iniciativas que transformam vidas por meio da arte, da educação e da cultura”, declarou.