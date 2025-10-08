Faculdade tem fios danificados em tentativa de furto no bairro Cristo Rei em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, por volta das 16h, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência tentativa de furto de fios em uma faculdade localizada na Rua Walisson Junior Arrigo, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com o solicitante, que relatou ter encontrado as dependências da instituição violadas e diversos fios de cobre cortados.

Segundo o responsável, o autor do crime não conseguiu concluir o furto, possivelmente porque os cabos estavam dentro de um cano de ferro, o que dificultou sua retirada. Ele afirmou ainda não ter visto o suspeito e acredita que a tentativa de furto tenha ocorrido durante a madrugada.

Diante da situação, a ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, para as providências cabíveis.