Falha no serviço dos Correios gera transtornos e prejuízos em Corumbiara

O serviço de entrega e atendimento dos Correios está sendo drasticamente reduzido em Corumbiara e em diversas outras cidades de pequeno porte no interior de Rondônia, gerando transtornos generalizados.

O problema, que se manifesta em vários estados do país, tem levado agências a funcionar apenas uma vez por semana, ou, em alguns casos, a não abrir por períodos.

Em Corumbiara, a agência local tem funcionado de maneira irregular e, em um caso recente, permaneceu fechada por uma semana devido à ausência de funcionário.

A interrupção e a irregularidade na prestação de serviço dos Correios causam prejuízos duplos: Os moradores locais dependem do serviço para o recebimento de correspondências e encomendas, enfrentando longos períodos de espera e incerteza; e os municípios mantêm convênios essenciais que dependem dos Correios, como o envio e recebimento de malotes oficiais, como os do ERG (Emissão de Registro Geral), que ficam paralisados.

Assim, o problema prejudica o andamento de serviços públicos e a vida da população.