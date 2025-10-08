Foragido da Justiça é preso com celular suspeito de furto e porção de maconha durante patrulhamento da PM em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava patrulhamento tático pela Rua Juruás com a Rua 8225, no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena, quando os militares avistaram um homem em atitude suspeita, que trafegava em uma bicicleta vermelha, marca Cairu, modelo Gênova.

Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo demonstrou nervosismo e tentou desviar o olhar dos policiais, o que motivou a equipe a realizar uma abordagem. Durante a revista pessoal, os militares encontraram um aparelho celular marca Infinix, modelo Smart 8 Pro, de cor cinza, além de um invólucro plástico escondido sob o boné, contendo uma substância aparentando ser maconha.

Questionado sobre a origem do celular, o suspeito afirmou ter comprado o aparelho por R$ 150,00 de uma pessoa desconhecida na “Praça do Geraldão”. Ele alegou que o vendedor teria “resetado” o dispositivo antes da entrega. Já em relação à bicicleta, confessou tê-la furtado dias antes de um mercado localizado no bairro Bela Vista, conforme imagens de segurança anexadas ao boletim.

Durante a abordagem, o homem tentou enganar os policiais informando o nome falso. No entanto, ao ser confrontado, entrou em contradição e não conseguiu confirmar dados pessoais. A equipe reconheceu o suspeito como foragido do sistema prisional, identificado por meio de registros fotográficos da própria polícia.

Segundo os militares, o homem havia fugido recentemente de uma viatura da Polícia Federal durante um cumprimento de mandado de prisão. Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi confirmada a existência de um mandado ativo contra ele.

Diante dos fatos, o foragido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, junto com os objetos apreendidos, para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento e abordagens preventivas continuam sendo intensificadas em Vilhena, com o objetivo de coibir furtos, roubos e a circulação de foragidos da Justiça, garantindo mais segurança à população.