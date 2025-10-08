Governo de RO amplia oferta de empregos com mais de 2,9 mil vagas abertas no Sine; Vilhena na lista

Mais de 2.900 vagas de emprego estão disponíveis em Rondônia, segundo dados do Sistema Nacional de Emprego (Sine Estadual), coordenado pelo governo de Rondônia.

O serviço de empregabilidade tem contribuído para transformar a realidade de trabalhadores e empresas, ao facilitar o encontro entre talentos e empregadores de forma prática e eficiente.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância do fortalecimento das políticas públicas voltadas à geração de emprego. “Investimos em ações que aproximam os cidadãos das oportunidades. O Sine é um canal direto entre quem busca trabalho e quem oferece vagas, promovendo desenvolvimento econômico e social em todas as regiões de Rondônia”.

CONEXÃO QUE GERA OPORTUNIDADES

Gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), o Sine Estadual é uma das principais ferramentas de apoio ao trabalhador e às empresas. O sistema permite que as empresas encontrem profissionais alinhados às suas necessidades e que candidatos tenham mais visibilidade, otimizando o processo seletivo, reduzindo custos e fortalecendo o mercado de trabalho local.

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM

Um exemplo é Fabrício Silva, que conquistou uma vaga como consultor de vendas em agosto deste ano e comemora a oportunidade de recomeçar profissionalmente. “Fui contratado em agosto como consultor de vendas, um trabalho com o qual me identifico. O Sine estadual conecta empresas e profissionais de forma rápida e eficiente. É mais que uma ferramenta de recrutamento, é um elo de oportunidades que transforma vidas e impulsiona negócios. Sou muito grato!”, afirmou Fabrício, que hoje se destaca na nova função.

O titular da Sedec, Lauro Fernandes reforçou que o sistema tem sido essencial para o avanço da empregabilidade no Estado. “O Sine tem contribuído para a valorização do trabalhador rondoniense e para o crescimento das empresas, criando uma rede que gera resultados positivos e ágeis”.

Atualmente, o Sine Estadual conta com 2.992 vagas abertas, sendo 313 novas oportunidades registradas nesta semana. Entre os cargos com maior número de ofertas e cidades em destaque, estão: Porto Velho – Vendedor(a) – 30 vagas; Ji-Paraná – Operador de Caixa – 18 vagas; Cacoal – Vendedor(a) – 8 vagas; Vilhena – Ajudante de Serviços Gerais – 6 vagas; e Ariquemes – Operador de Produção – 5 vagas.

PARA ACESSAR

Os interessados podem acessar as informações de forma simples, tanto pelo celular quanto pelo computador. O aplicativo está disponível para download nas principais lojas virtuais, enquanto o site oficial pode ser acessado através de qualquer navegador. Depois de fazer cadastro, os usuários podem pesquisar vagas disponíveis em sua região e candidatar-se às oportunidades. As vagas estão disponíveis para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, reforçando o compromisso do governo de Rondônia em promover emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões do Estado.