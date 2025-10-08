Menores são flagradas furtando em loja de Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial situado na Avenida Paraná, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais entraram em contato com o gerente do comércio, que relatou ter sido vítima de diversos furtos recentes. Segundo ele, na tarde de terça-feira (7), por volta das 18h, duas adolescentes, já conhecidas por envolvimento em outros atos infracionais, entraram na loja e simularam a compra de um fone de ouvido.

Durante a ação, uma delas teria escondido o produto dentro de uma mochila preta, enquanto a outra distraía os atendentes. Ao perceber o furto, o gerente questionou as jovens, que negaram o ato. No entanto, ele reteve a mochila de uma delas e solicitou a presença dos responsáveis legais para resolver a situação. Apenas uma das adolescentes retornou no dia seguinte, desacompanhada, exigindo que a mochila fosse devolvida.

A vítima procurou a Polícia Civil e registrou ocorrência, informando que toda a ação foi gravada pelo sistema de monitoramento da loja. O local foi preservado para a realização de perícia.

Durante o atendimento, uma das adolescentes confessou ter presenciado o furto, mas afirmou ter permanecido em silêncio por medo de represálias. A outra suspeita foi localizada em sua residência, acompanhada da mãe, e confirmou as declarações da comparsa, entregando ainda um carregador de celular que também havia sido furtado.

Na mochila apreendida, os policiais encontraram seis carteiras de cigarros e um cigarro eletrônico da marca LIFE POD, produtos cuja venda e importação são proibidas pela Anvisa. As menores admitiram o uso do dispositivo.

Uma delas afirmou ter recebido os materiais de um conhecido, que foi identificado e localizado posteriormente pela PM, mas o homem negou qualquer envolvimento.

Diante dos fatos e das evidências, as adolescentes foram apreendidas e conduzidas à autoridade judiciária, acompanhadas da responsável de uma delas.

Os objetos encontrados foram catalogados e apresentados ao comissário de plantão para as providências cabíveis.