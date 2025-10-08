Mulher é presa e três menores apreendidos após furto em farmácia no centro de Vilhena

Na noite de terça-feira, 7 de outubro de 2025, por volta das 23h, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Avenida Major Amarante, região central de Vilhena, quando policiais militares observaram um grupo de jovens no interior de uma farmácia.

O comportamento do grupo chamou atenção, pois os indivíduos demonstravam nervosismo enquanto percorriam as gôndolas, observando constantemente a área interna e externa do estabelecimento.

Durante a vigilância, os militares perceberam que um dos jovens mantinha conversa com a funcionária do caixa, enquanto outro subtraía produtos das prateleiras e os escondia dentro da jaqueta.

Diante da suspeita, a equipe policial realizou a abordagem dos envolvidos, sendo três adolescentes e uma mulher de 19 anos. Ela se encontrava no caixa, efetuando o pagamento de alguns chocolates.

Durante a busca pessoal, foram encontrados nas vestes de um dos menores dois chocolates da marca Talento e uma massa modeladora Play-Doh, ambos furtados da farmácia. Em seguida, a mulher foi convidada a esvaziar os bolsos, apresentando um recipiente contendo uma porção de substância aparentando ser maconha e um apetrecho conhecido como “dichavador”, usado para o preparo da droga.

Em depoimento, um dos adolescentes relatou que a mulher havia convidado o grupo para ir até a farmácia, informando que faria o chamado “corta-luz” — uma distração à funcionária do caixa — enquanto eles furtavam os produtos. Segundo o menor, após o furto, ela lhes daria porções de maconha para consumo em uma praça próxima.

Os demais adolescentes confirmaram que a mulher costuma fornecer entorpecentes a eles. Confrontada, a suspeita confessou que havia convidado os jovens para fumar maconha, admitindo portar a substância, mas negou envolvimento no furto. Alegou ter ido ao local apenas para comprar chocolates, os quais teria pago com um cartão bancário em nome de um dos menores, apresentando o cupom fiscal da compra.

Diante dos fatos, a mulher e os três adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e apresentados às autoridades de plantão para as providências cabíveis.