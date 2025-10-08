PF prende foragido da Justiça que tentava fugir para a Bolívia em Guajará-Mirim

A Polícia Federal (PF) prendeu um foragido da Justiça brasileira que tentava fugir para a Bolívia, na última segunda-feira, 6 de outubro, no Porto Oficial de Guajará-Mirim, em Rondônia.

A ação foi realizada por cinco policiais federais que conseguiram interceptar o homem poucos minutos antes de ele embarcar com destino ao país vizinho. Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Guajará-Mirim.

De acordo com informações da PF, o foragido possuía um extenso histórico criminal, com passagens por roubo, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. No momento da prisão, ele utilizava uma identidade falsa e também era procurado no estado de Santa Catarina.

Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanecerá à disposição da Justiça.