Polícia Civil de Rondônia lamenta morte do delegado aposentado Manoel Jorge Araújo e de sua esposa em acidente na BR-174 no MT

A Polícia Civil do Estado de Rondônia manifestou profundo pesar pelo falecimento do delegado de polícia aposentado Manoel Jorge Araújo e de sua esposa Eliane Madrona, ocorrido na noite da última terça-feira (7), em decorrência de um acidente na BR-174, nas proximidades de um local conhecido como Padronal, cerca de 50 quilômetros de Vilhena, sentido Cuiabá.

De acordo com a nota de pesar, o Dr. Manoel Jorge Araújo dedicou grande parte de sua vida ao serviço público, atuando com ética, zelo e compromisso em prol da segurança da população rondoniense. Sua trajetória na instituição foi marcada pelo profissionalismo e respeito à justiça, conquistando a admiração de colegas e da comunidade.

A Polícia Civil destacou que o delegado aposentado deixa um legado de honradez e dedicação, sendo lembrado como um exemplo de servidor comprometido com a lei e a sociedade.

Por fim, a instituição solidarizou-se com familiares, amigos e colegas neste momento de profunda dor, expressando sinceras condolências pela irreparável perda.