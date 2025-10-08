PSD confirma Fúria como pré-candidato ao Governo e projeta eleger quatro deputados estaduais e dois federais em RO

O ex-senador e presidente estadual do Partido Social Democrático (PSD) em Rondônia, Expedito Júnior, confirmou que o partido lançará o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, como pré-candidato ao Governo do Estado nas eleições de 2026.

A declaração foi feita nesta semana, em entrevista ao podcast “Resenha Política”, onde Expedito Júnior detalhou as articulações e a estratégia de crescimento da sigla.

Fúria, atualmente em seu segundo mandato, foi apontado por Expedito Júnior como o segundo político mais bem avaliado do estado, com 83% de aprovação, segundo pesquisas recentes.

O prefeito de Cacoal manifestou o desejo de disputar o cargo de governador e está em processo de construção política, dialogando com outras lideranças, como o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

O PSD está reestruturando seu foco no estado, priorizando o engajamento de mulheres e jovens. Expedito Júnior mencionou a criação do PSD Jovem e do PSD Mulher em todos os 52 municípios de Rondônia. A iniciativa visa preparar nomes com antecedência para as eleições de 2026 e, principalmente, para as candidaturas de vereadores em 2028.

O presidente do partido defendeu uma discussão mais ampla sobre as cotas femininas, sugerindo um projeto audacioso para definir cotas para as mulheres diretamente no Congresso Nacional, e não apenas nas cotas de campanha.

O PSD está em processo de montagem de nominatas fortes para as vagas de deputado estadual e federal.

DEPUTADOS ESTADUAIS

Expedito Júnior projeta eleger quatro deputados estaduais em 2026. A legenda conta com os atuais deputados Laerte Gomes e Cássio Gois como “puxadores de votos”, que, juntos com o restante da nominata, devem garantir a meta.

DEPUTADOS FEDERAIS

O partido está trabalhando para eleger dois deputados federais, incluindo a possível candidatura do próprio Expedito Júnior. A chapa pode contar ainda com a esposa do prefeito Fúria, Joliane Fúria.

Expedito Júnior mencionou a possibilidade de o PSD apoiar o atual Governador do Estado para uma vaga ao Senado, caso ele renuncie ao cargo. O presidente confirmou que já há um “compromisso” do prefeito Fúria em apoiar o Governador para o Senado em uma das duas vagas.

O líder do PSD também comentou o cenário nacional, apontando o governador do Paraná, Ratinho Júnior, como a “bola da vez” para ser o candidato do PSD à Presidência da República em 2026, o que, segundo ele, seria positivo para a candidatura de Fúria no estado.