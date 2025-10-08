Recuperação da Linha 10 em Seringueiras é concluída e beneficia população

A recuperação da Linha 10, em Seringueiras, foi concluída após emenda parlamentar da deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil).

A obra incluiu pavimentação e melhorias na estrada vicinal, proporcionando tráfego mais seguro e facilitando o transporte de moradores e produtos agrícolas.

Gislaine Lebrinha destacou a importância do projeto para a cidade: “A conclusão da Linha 10 atende a uma necessidade antiga da população, garantindo melhor mobilidade e segurança no transporte diário”, afirmou a deputada.

A vereadora Jéssica da Saúde agradeceu o empenho da parlamentar: “Graças à deputada Lebrinha, conseguimos realizar esta obra que melhora diretamente a vida dos moradores de Seringueiras”. A presidente da Câmara, Juliane Crestani, também ressaltou a relevância do investimento: “Essa estrada é essencial para o desenvolvimento local e para a economia rural, e estamos felizes com essa conquista”.

A recuperação da Linha 10 reforça a infraestrutura da região e contribui para o bem-estar da população. O governador de Rondônia também foi lembrado pelo apoio ao projeto, reforçando a parceria do estado para o fortalecimento da população local.