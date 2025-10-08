Vendaval causa destruição em sítio de Colorado; família busca ajuda para reconstrução

Um vendaval atingiu um sítio localizado no quilômetro 6 da Linha 5, em Colorado do Oeste, resultando em danos significativos à propriedade.

O evento climático, ocorrido na tarde do último domingo, 5, levou à destruição parcial da residência e de estruturas de apoio à produção rural da família.

O relato da filha do casal que mora no sítio indica que a casa sofreu danos extensos, com a estrutura do telhado, forro e parte da construção sendo levadas pela força do vento, restando praticamente apenas as paredes.

Além da moradia, outras estruturas vitais para as atividades rurais também foram destruídas. A tuia, local onde eram armazenados milho e ração para o gado, foi totalmente danificada. A pequena construção que abrigava o resfriador também foi comprometida.

A família, composta por Adalto dos Santos Rosa e Sandra Francisca, iniciou uma campanha de apoio e solidariedade para conseguir se reestruturar.

A comunidade está se mobilizando para auxiliar o casal, que precisa de suporte de diversas formas para adquirir os materiais de construção necessários e realizar os reparos.

Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, incluindo doações financeiras, compartilhamento da informação e trabalho voluntário no local para auxiliar na reconstrução.

Para quem deseja contribuir diretamente com doações, a chave Pix está disponível: 857.626.441-20.

Para informações adicionais, contato direto ou para oferecer ajuda no sítio, os interessados podem usar os seguintes números de contato da família: (69) 9243-3578 ou (65) 9225-3459.

>>>Vídeo abaixo: