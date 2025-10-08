VÍDEO: Ponte prestes a desabar é queimada em Chupinguaia

Na manhã desta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, uma ponte localizada na linha MC 01, no assentamento Maranata (Fazenda Santa Elina), área rural de Chupinguaia, foi destruída por um incêndio.

De acordo com apurado pelo Extra de Rondônia, ainda não há informações de quem teria colocado fogo na ponte. Contudo, moradores da região estariam revoltados com a situação precária da estrutura, que, segundo relatos, estava prestes a desabar.

De acordo com relatos, a comunidade há meses vinha cobrando das autoridades medidas urgentes para a recuperação da ponte, que apresentava risco iminente de acidentes graves. No entanto, até o momento, nenhuma ação concreta havia sido tomada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a ponte tomada pelas chamas e completamente destruída após o incêndio.

Moradores da região destacam que a ponte é essencial para o escoamento da produção agrícola e o transporte de famílias que vivem na localidade. Com a destruição, o acesso à área ficou ainda mais difícil.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre possíveis suspeitos nem manifestação oficial das autoridades sobre o caso.

>>>Vídeo: