Vilhena inicia atendimentos de Ginecologia e Colposcopia pelo programa “Agora Tem Especialista”; confira datas

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), inicia neste mês de outubro os atendimentos especializados em Ginecologia e Colposcopia dentro do programa “Agora Tem Especialista”, uma iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo ampliar o acesso da população a consultas e exames com médicos especialistas em todo o país.

Os atendimentos serão realizados nos dias 15, 20, 22, 27 e 29 de outubro, com previsão de atender 15 pacientes por dia, totalizando 75 mulheres nesta primeira etapa.

O serviço, no entanto, não será pontual — ele passa a integrar de forma permanente e ininterrupta a rede de saúde municipal, com oferta regular todos os meses pela Prefeitura de Vilhena.

A colposcopia é um exame ginecológico indicado para mulheres que apresentam alterações no exame preventivo (Papanicolau) ou outros sinais que possam sugerir lesões no colo do útero, como sangramentos, corrimentos persistentes, dor durante as relações sexuais ou suspeita de infecção pelo HPV. O procedimento permite uma análise detalhada do colo do útero, da vagina e da vulva, contribuindo para o diagnóstico precoce de doenças e o acompanhamento adequado de cada caso.

Com a implantação desse atendimento especializado, a gestão municipal reforça o compromisso em garantir o cuidado integral à saúde da mulher, reduzindo filas, ampliando o acesso a diagnósticos e promovendo um acompanhamento mais ágil e humanizado para as pacientes da rede pública.

O secretário municipal de saúde, Wagner Borges, destacou o trabalho conjunto que tornou possível o início dos atendimentos. “Esse é mais um passo importante na ampliação da atenção especializada em Vilhena. Agradeço ao ministro da Saúde e a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que têm trabalhado com dedicação e planejamento para que novos serviços como esse se tornem realidade. A organização e o empenho de cada servidor foram fundamentais para que o município pudesse oferecer esse cuidado às mulheres de forma contínua e qualificada”, afirmou o titular da Semus.