Capacitação em Intubação Rápida reúne profissionais da Clínica Médica em Vilhena

Nos dias 8 e 10 de outubro de 2025, quase 45 profissionais da enfermagem — entre técnicos e enfermeiros — participaram de uma capacitação voltada à técnica de Sequência de Intubação Rápida (SIR) programada, em Vilhena.

O evento foi realizado nas unidades da Clínica Médica 1, 2 e 3, com o objetivo de aprimorar a atuação segura e colaborativa da equipe durante procedimentos de intubação orotraqueal em pacientes com risco iminente de falência ventilatória.

A capacitação abordou desde a preparação do ambiente e dos materiais até o monitoramento contínuo dos sinais vitais, administração de medicações e registro completo do procedimento. Os participantes também foram orientados sobre as principais intercorrências que podem surgir durante a intubação, como dessaturação, hipotensão, bradiarritmia e parada cardiorrespiratória, com foco nas condutas adequadas para cada situação.

O treinamento foi conduzido pelo enfermeiro Hélio Zanini, pós-graduado em urgência e trauma pela residência de Vilhena, que destacou a importância da atuação integrada entre enfermagem e equipe médica. Além da parte teórica, os profissionais participaram de simulações práticas e estudos de caso, reforçando o preparo técnico e a tomada de decisão em situações críticas.

Essas iniciativas estão alinhadas com a política institucional de capacitação contínua dos servidores, implementadas pelo Grupo Chavantes, em parceria com a prefeitura, que visa fortalecer competências técnicas, promover a atualização profissional e garantir a excelência na assistência prestada aos pacientes. A valorização do conhecimento e o investimento em treinamentos refletem o compromisso da gestão com a qualidade do serviço público de saúde.