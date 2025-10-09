Casal é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da PM em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um casal suspeito de tráfico de drogas na Rua 1713, bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, durante patrulhamento de rotina, a equipe da Rádio Patrulha recebeu denúncia anônima relatando que um homem e uma mulher estariam comercializando entorpecentes na região. Diante dos fatos, os policiais iniciaram o monitoramento do casal e confirmaram as características repassadas.

Ao realizarem a abordagem, os militares flagraram o momento em que o homem entregou pequenos invólucros à companheira, que, em seguida, jogou o material ao solo ao perceber a aproximação da viatura. Durante a revista pessoal, foram encontradas com o suspeito porções de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 40 gramas.

O material dispensado pela mulher foi recolhido e apreendido. Questionado sobre seus documentos pessoais, o homem informou que estavam em sua residência e autorizou a equipe a acompanhá-lo até o local. Na casa, além dos documentos, o suspeito admitiu possuir mais drogas e indicou onde as escondia.

No imóvel, os policiais localizaram uma pedra de crack sobre a mesa da área e uma porção de maconha sobre a escrivaninha do quarto, além de R$ 765,00 em dinheiro, possivelmente provenientes da venda de entorpecentes.

Durante os procedimentos, um advogado compareceu ao local e acompanhou parte da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, para onde o casal foi conduzido e apresentado junto com o material apreendido.