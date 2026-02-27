Polícia Militar recupera bicicleta elétrica furtada no Centro de Vilhena

A Polícia Militar recuperou uma bicicleta elétrica que havia sido furtada dias antes, durante diligência realizada na Rua Saldanha Marinho, na região central de Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada após denúncia anônima indicando que o veículo estaria abandonado em um terreno baldio.

No local, os policiais localizaram uma bicicleta elétrica vermelha, cujas características coincidiam com as informações constantes no registro de furto.

Após a verificação, foi constatado que se tratava do bem subtraído anteriormente. A equipe realizou a apreensão e encaminhou a bicicleta à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentada à autoridade policial para as providências legais e posterior restituição ao proprietário.

A Polícia Civil deverá dar continuidade às investigações para identificar o autor do furto.