Morador de Rolim de Moura morre após colidir motocicleta contra animal na Rodovia do Boi em Corumbiara

Na manhã desta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, um homem identificado como Jéferson Rodrigo Oliveira da Costa, de 39 anos foi encontrado morto às margens da estrada conhecida como Rodovia do Boi, na zona rural de Corumbiara, próximo à motocicleta que conduzia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, populares que passavam pela via avistaram a vítima caída e acionaram a Polícia Militar.

No local, os policiais constataram o óbito e identificaram a motocicleta, uma Honda CG de cor vermelha.

Ainda segundo as informações, o homem seguia para uma fazenda da região, onde trabalhava. Durante o trajeto, teria colidido contra um animal que estava na pista, perdido o controle da direção e sofrido a queda fatal.

A suspeita é de que o acidente tenha ocorrido ainda durante a madrugada, em razão das condições em que o corpo foi encontrado.

De acordo com informações extraoficiais, a vítima era moradora de Rolim de Moura e prestava serviços na região por meio de uma empresa terceirizada.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado à funerária Bom Jesus e encaminhado para necropsia em Vilhena.

Posteriormente, será trasladado para Rolim de Moura, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.