Dupla é condenada a mais de 42 anos por roubos e extorsões em Ouro Preto do Oeste

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) obteve a condenação de dois homens acusados de praticar uma sequência de roubos e extorsões no município de Ouro Preto do Oeste.

As penas aplicadas aos réus, somadas, chegam a mais de 42 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Conforme denúncia apresentada pelo MP, no dia 3 de junho de 2025, os dois acusados, munidos de arma de fogo, invadiram um escritório de advocacia da cidade e roubaram uma aliança e um aparelho celular de uma funcionária. O telefone estava avaliado em aproximadamente R$ 2 mil.

Na mesma ocasião, sob grave ameaça, a vítima foi obrigada a realizar uma transferência bancária via Pix no valor de R$ 369,59, conduta configurada como crime de extorsão.

Ainda segundo o Ministério Público, no dia 9 de junho, um dos réus esteve em uma agência de instituição financeira e, novamente armado, exigiu que uma operadora de caixa lhe entregasse R$ 3.500, caracterizando outro crime de extorsão.

A sentença foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca, que acolheu integralmente os pedidos formulados na denúncia. O primeiro réu foi condenado por roubo majorado e extorsão referentes ao crime do dia 3 de junho, além de extorsão pelo fato ocorrido no dia 9. A pena definitiva fixada foi de 28 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, além de 337 dias-multa.

O segundo réu recebeu pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 176 dias-multa, pelos crimes de roubo majorado e extorsão relacionados ao episódio do dia 3 de junho.

O MPRO destacou o trabalho integrado das forças de segurança do município para a prisão e responsabilização dos envolvidos, reafirmando seu compromisso com a defesa da sociedade e o combate à criminalidade.