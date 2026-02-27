Energisa registra mais de 200 ocorrências com objetos na rede elétrica em 2025 em RO

Objetos arremessados ou presos à rede elétrica provocaram mais de 200 ocorrências em Rondônia somente em 2025, segundo levantamento da Energisa Rondônia.

Ao longo desses registros, foram contabilizados aproximadamente 44 mil impactos no fornecimento de energia, número que corresponde à soma das unidades consumidoras afetadas em cada interrupção.

Além dos transtornos causados pela falta de energia, esse tipo de situação representa risco à segurança da população.

Entre os materiais encontrados na rede estão tênis, sacos plásticos, bolas, roupas e fios metálicos, além de outros objetos lançados intencionalmente ou levados pelo vento. Quando entram em contato com a fiação, podem provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e danos a equipamentos do sistema elétrico.

Risco vai além da interrupção no fornecimento

A presença de qualquer objeto na rede pode energizar estruturas e criar pontos de choque, colocando em perigo quem tenta se aproximar. Dependendo da situação, também há possibilidade de incêndios e acidentes graves.

A coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia alerta que a tentativa de retirada desses materiais é extremamente perigosa, pois o objeto pode estar energizado e se transformar em ponto de choque, especialmente quando alguém utiliza varas, escadas ou outros meios improvisados.

Orientações à população

A concessionária reforça algumas medidas preventivas para evitar acidentes:

Não arremessar objetos sob ou sobre a rede elétrica;

Nunca tentar retirar materiais presos à fiação;

Não se aproximar de fios partidos ou cabos caídos ao solo;

Não tocar em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede;

Em caso de emergência, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193 e comunicar a Energisa pelo 0800 647 0120.

A empresa destaca que a colaboração da população é fundamental para reduzir ocorrências e garantir a segurança de todos.