Cenário eleitoral muda com chegada de Cabo Daciolo e Rondônia tem dez nomes cotados na disputa ao Senado em 2026

O cenário político em Rondônia para a disputa ao Senado Federal em 2026 começa a se delinear com uma lista de possíveis pré-candidatos que circula no meio político.

A disputa por uma das vagas promete ser acirrada, envolvendo nomes de diferentes espectros ideológicos e com experiência em diversos níveis de gestão.

A lista conta com pelo menos dez nomes em perspectiva: Marcos Rogério (PL), Bruno Scheid (PL), Silvia Cristina (PL), Confúcio Moura (MDB), Cabo Daciolo (Sem partido), Marcos Rocha (União Brasil), Mariana de Carvalho (União Brasil), Fátima Cleide (PT), Acir Gurgacz (PDT) e Delegado Camargo (Republicanos).

O panorama aponta para uma forte presença de candidatos do PL e do União Brasil. A inclusão de nomes como o ex-candidato à Presidência Cabo Daciolo e de figuras históricas da política local, como Confúcio Moura (ex-governador e atual senador) e Acir Gurgacz (ex-senador), sinaliza a diversidade e o peso da disputa.

Além disso, a presença do atual governador Marcos Rocha e da ex-senadora Fátima Cleide (PT) indica que o pleito deve atrair políticos de grande reconhecimento, tornando a articulação de alianças e a definição final das candidaturas um processo de alta complexidade.