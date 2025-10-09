Deputado Alex Redano acompanha entrega de 3 mil cestas básicas na Zona Leste de Porto Velho

Nesta quinta-feira (9), o deputado Alex Redano acompanhou a entrega de 3 mil cestas básicas na Associação São Tiago Maior, localizada na Zona Leste de Porto Velho. A ação beneficiou centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social, que receberam os alimentos com alegria e esperança. As entregas foram realizadas pela própria Associação São Tiago Maior, que desempenha um importante papel social na capital, promovendo ações contínuas de solidariedade e apoio às comunidades mais carentes.

Durante o evento, o deputado Alex Redano destacou a relevância da iniciativa e reafirmou seu compromisso em apoiar projetos que impactam diretamente a vida das famílias rondonienses. O presidente da Assembleia também ressaltou que o trabalho social é uma das prioridades de seu mandato, tanto na capital quanto nos municípios do interior do estado, onde tem destinado recursos e apoiado ações voltadas à assistência social, capacitação e geração de oportunidades.

“É muito gratificante ver o resultado de um trabalho que chega direto às famílias, levando alimento, conforto e dignidade. A Associação São Tiago Maior tem feito um trabalho exemplar, e é um orgulho poder apoiar ações que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Nosso compromisso é com o povo de Rondônia da capital ao interior, levando solidariedade e esperança para quem mais precisa”, afirmou o parlamentar.

O presidente da Associação São Tiago Maior, Leonilson Souza Félix, também celebrou o sucesso da entrega e agradeceu o apoio do deputado Alex Redano. “Hoje é um dia de muita emoção e gratidão. A entrega dessas 3 mil cestas básicas representa não apenas alimento para famílias que enfrentam dificuldades, mas também esperança renovada. Agradeço de coração ao deputado Alex Redano por seu compromisso e apoio constante. Sem esse tipo de parceria, ações como essa teriam escala muito menor. Seguiremos firmes na missão de levar dignidade, solidariedade e oportunidades para nossa comunidade de Porto Velho”, afirmou Leonilson.

A entrega das cestas faz parte de uma série de ações solidárias realizadas pela Associação São Tiago Maior, que conta com o apoio de voluntários e parceiros comprometidos com o bem-estar social. O deputado Alex Redano reforçou que continuará apoiando iniciativas que promovam inclusão, solidariedade e melhoria de vida para as famílias de Rondônia, consolidando sua atuação como um dos principais incentivadores do serviço social e comunitário em Rondônia.

