quinta-feira, 09 de outubro de 2025.

Em visita ao EXTRA, vereadores comentam projeto aprovado que cria 25 vagas de Agente de Trânsito em Vilhena

Vagas serão obtidas através de concurso público, com salários de até R$ 3 mil
Vereadores Wilson Tabalipa e Pedrinho Sanches / Foto: Extra de Rondônia

O Projeto de Lei (PL) nº 7.248/2025, protocolado pelo Poder Executivo na Câmara Municipal, propõe a criação de 25 vagas de provimento efetivo para o novo cargo de Agente Municipal de Trânsito, em Vilhena.

O assunto foi pauta na redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 8 de outubro, durante entrevista com os vereadores Wilson Tabalipa e Pedrinho Sanches, autores da indicação que deu origem à iniciativa.

A proposta visa integrar o cargo ao Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos servidores municipais, dentro do Grupo Ocupacional de Segurança Pública Municipal e Fiscalização de Trânsito (SPM).

A iniciativa da prefeitura, sob a gestão de Flori Cordeiro, é apresentada como uma resposta direta ao aumento da frota de veículos e à crescente necessidade de gerenciar congestionamentos e acidentes na cidade. A Mensagem do Executivo que acompanha o PL destaca que a medida é essencial para fortalecer a capacidade da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) na gestão do trânsito urbano e na garantia da segurança viária. A validade legal da proposta é fundamentada no artigo 30, I e V, da Constituição Federal, que atribui aos municípios a competência para organizar e prestar serviços de interesse local, como o trânsito.

Durante a entrevista, o vereador Wilson Tabalipa comentou sobre a relevância do projeto para o município. “É uma demanda que Vilhena tem há muito tempo. A criação do agente de trânsito é fundamental para organizar o tráfego e dar mais segurança ao cidadão. Temos crescido muito e a estrutura de fiscalização precisa acompanhar”, afirmou.

Já o vereador Pedrinho Sanches enfatizou a importância do detalhamento das funções e a conformidade legal. “O projeto está bem alinhado com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que é crucial. Além disso, as atribuições deixam claro o foco na fiscalização, na educação para o trânsito e no auxílio operacional, o que beneficia toda a mobilidade urbana”, pontuou.

O Agente Municipal de Trânsito terá como requisitos a Habilitação de Nível Médio ou Técnico especializado, e, como requisito extra, a idade mínima de 30 anos para ingresso, além da posse da CNH na Categoria C. A carga horária prevista é de 30 horas semanais.

Entre as responsabilidades detalhadas no Anexo IV do PL, destacam-se: Fiscalizar e aplicar penalidades por infrações, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB); garantir a fluidez do tráfego e patrulhar vias públicas; operar equipamentos de fiscalização eletrônica; promover ações educativas e campanhas de conscientização; colaborar em ocorrências com a Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), SAMU e Corpo de Bombeiros.

O Executivo também reforça que o cargo possui atribuições ligadas ao poder de polícia da administração, citando a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 77/2014, em trâmite no Congresso Nacional, que trata da inclusão de Agentes de Trânsito na carreira de Segurança Pública. O projeto agora segue o trâmite regimental e aguarda a análise e deliberação final dos vereadores.

