Governo atende pedido da deputada Rosangela Donadon e executa obras na ponte sobre o Rio Tanarú, em Chupinguaia

A pedido da deputada Rosangela Donadon (União Brasil), o Governo do Estado, por meio da 9ª Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), está executando importantes serviços de infraestrutura na ponte sobre o Rio Tanarú, localizada na RO-391, no km 48, no município de Chupinguaia.

A estrutura, com 18 metros de extensão, está recebendo obras de execução das cabeceiras com rochas e a construção de uma nova ponte de madeira, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego para os moradores da região e para o escoamento da produção local.

De acordo com a deputada Rosangela Donadon, a obra é uma reivindicação antiga da população e demonstra o compromisso do Governo em atender as demandas do interior do Estado.

“Essa é uma ação muito importante para quem depende diariamente dessa via. Fico feliz em ver que nosso pedido está sendo atendido e que a comunidade de Chupinguaia será beneficiada com mais segurança e desenvolvimento”, destacou a parlamentar.

A deputada aproveitou para agradecer o empenho do governador Coronel Marcos Rocha e de toda a equipe do DER, especialmente da 9ª Residência Regional, pelo trabalho eficiente e pela atenção com as demandas da população de Chupinguaia.

“Agradeço ao governador Marcos Rocha por sempre atender com sensibilidade as solicitações que beneficiam o nosso povo, e à equipe do DER pelo compromisso e dedicação em cada obra executada”, ressaltou Rosangela Donadon.

A execução dos serviços faz parte do programa estadual de recuperação e manutenção de pontes e rodovias, que tem como objetivo garantir trafegabilidade e fortalecer a infraestrutura viária em todas as regiões de Rondônia.