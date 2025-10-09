Homem é acusado de furtar pertences da companheira em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, por volta das 10h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente registrada como roubo com lesões corporais leves, em uma residência localizada na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais mantiveram contato com a suposta vítima, uma mulher que esclareceu não ter sido vítima de roubo, mas sim de furto praticado por seu companheiro, com quem convive há aproximadamente três meses.

A mulher relatou que, na noite anterior, ao retornar para casa por volta das 22h, percebeu que a porta do quarto estava aberta. Ao verificar o interior do cômodo, constatou o sumiço de diversos bens pessoais, entre eles: uma caixa de som, um fone de ouvido, um aparelho celular, uma coberta de cor branca e azul e quatro pen drives.

Segundo a vítima, um vizinho informou ter visto o companheiro entrando na residência e, logo em seguida, saindo com alguns pertences.

Ela acrescentou que o suspeito faz uso constante de substâncias entorpecentes e apresenta quadro de dependência química, necessitando de tratamento médico. Apesar de afirmar que ele não costuma ser agressivo, a mulher disse sentir temor em relação a ele, uma vez que ambos fazem uso de medicação controlada.

Diante dos fatos, a Polícia Militar realizou a coleta das informações e registrou a ocorrência na UNISP (Unidade Integrada de Segurança Pública) para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça que situações de violência doméstica, furtos e crimes correlatos devem ser imediatamente comunicados às autoridades competentes, para garantir a segurança das vítimas e permitir a adoção das medidas legais necessárias.