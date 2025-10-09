Mulher denuncia ameaças e intimidação com suposta arma de fogo em Chupinguaia

Na noite de quarta-feira, 8 de outubro de 2025, por volta das 22h, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher em Chupinguaia, que relatou ter sido vítima de ameaças, possivelmente associadas à simulação de porte de arma de fogo.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a vítima contou que estava em casa na companhia da filha quando um homem, identificado por ela e conhecido no meio policial por diversas passagens criminais, chegou ao local conduzindo uma motocicleta Honda Bros, de cor branca. O suspeito teria passado a proferir ameaças de morte e intimidações verbais contra a mulher.

A vítima relatou ainda que o homem afirmou ter recebido informações de que ela estaria envolvida com o tráfico de drogas — o que ela negou categoricamente, dizendo ser trabalhadora e retornar para casa apenas à noite, após o expediente. Durante as ameaças, o suspeito teria dito que ela “deveria ficar esperta” e que “iria pegá-la”, expressões que demonstraram clara intenção de causar medo e insegurança.

Em diversos momentos, segundo o relato da vítima, o homem colocou a mão na cintura, insinuando portar uma arma de fogo, embora nenhum objeto tenha sido visualizado. Temendo pela própria segurança e pela da filha, a mulher acionou imediatamente a Polícia Militar.

A guarnição deslocou-se até o endereço informado e realizou buscas nas proximidades, porém o suspeito conseguiu fugir antes da chegada da equipe. Durante as diligências, moradores confirmaram que o homem é conhecido por comportamentos agressivos e já teria ameaçado outras pessoas, inclusive realizando cobranças indevidas e apontando arma de fogo em via pública.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde serão adotadas as medidas cabíveis para apuração e responsabilização do suspeito.