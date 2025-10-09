Mulher denuncia cliente por aplicar golpe de R$ 800 em tatuador em Chupinguaia

Por volta das 17h de quarta-feira, 8 de outubro de 2025, uma mulher compareceu ao Quartel da Polícia Militar de Chupinguaia para registrar ocorrência de estelionato, relatando que o crime ocorreu na última segunda-feira, 6.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o namorado da denunciante, que trabalha como tatuador, atendeu uma cliente em seu estúdio para a realização de uma tatuagem.

Durante o procedimento, a mulher pediu para interromper temporariamente a sessão, alegando que precisava cumprir outro compromisso.

Antes de deixar o local, a cliente afirmou ao profissional que o pagamento do serviço, no valor de R$ 800,00, já havia sido efetuado. Segundo o combinado entre as partes, o valor deveria ser quitado integralmente na primeira sessão, independentemente do número de encontros necessários para a conclusão da tatuagem.

No entanto, em meio ao movimento no estúdio, o tatuador não conferiu o pagamento naquele momento. Posteriormente, ao verificar suas contas, percebeu que nenhum valor havia sido recebido da cliente.

A vítima tentou contato com a mulher por meio de aplicativo de mensagens para cobrar o valor referente ao serviço prestado, mas não obteve retorno.

Diante da situação, a mulher procurou a Polícia Militar para registrar a ocorrência e solicitar as providências cabíveis.