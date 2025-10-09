Mulher quebra vidro de porta do pronto-socorro do Hospital São Lucas em Cerejeiras

No início da madrugada desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Hospital São Lucas, em Cerejeiras, após um episódio de dano ao patrimônio público.

De acordo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, uma mulher compareceu à unidade hospitalar solicitando uma receita médica.

Após passar pela triagem, ela dirigiu-se em direção à saída e, ao alcançar a porta principal do pronto-socorro, desferiu um chute contra o vidro, que se quebrou com o impacto, causando prejuízo à instituição de saúde.

A guarnição constatou o dano no local e colheu as informações iniciais junto ao profissional que estava de plantão. A mulher, autora do ato, já havia deixado as dependências do hospital antes da chegada dos policiais.

O responsável pela unidade foi orientado quanto aos procedimentos necessários para o registro da queixa e eventual reparação dos danos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde o caso será investigado para identificação e responsabilização da autora.