Ponte de concreto e aço será construída na zona rural de Corumbiara com apoio do deputado Ezequiel Neiva

A articulação do deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB) está garantindo mais uma obra de infraestrutura no município de Corumbiara.

Por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil, o deputado assegurou a construção de uma ponte mista, em concreto e aço, na Linha 05, entre a 2ª e 3ª Eixos, que beneficiará diretamente as comunidades rurais de Nova Fátima e Verde Seringal.

A obra terá investimento total estimado em cerca de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 600 mil oriundos de emenda do deputado Ezequiel Neiva, e o restante – pouco mais de R$ 900 mil – com contrapartida da Prefeitura de Corumbiara. O prefeito Leandro Vieira (UPB) já autorizou a abertura do processo licitatório para contratação da empresa responsável pela execução da obra.

Essa é uma ação que reforça o compromisso do nosso mandato com a infraestrutura e o desenvolvimento das comunidades rurais. A parceria com a Prefeitura de Corumbiara, por meio do prefeito Leandro, tem sido fundamental para tirar do papel obras que impactam diretamente na vida das pessoas que vivem e produzem no campo", destacou o deputado Ezequiel Neiva.

No último mês foi inaugurada a ponte da 5ª Eixo (Foto: André Felliphy I Secom ALE/RO)

Em Corumbiara, o deputado estadual Ezequiel Neiva conta com o apoio e parceria de lideranças locais que fortalecem o trabalho em prol da população. Os vereadores Bagunça Show, Hélio do Sindicato, Isauro, Narcelio e Solon, além do ex-vereador Zé Viola, têm atuado em conjunto com o parlamentar na identificação das demandas mais urgentes do município e na busca por soluções viáveis.

É com diálogo e união que conseguimos alcançar resultados concretos para Corumbiara. Esses vereadores, junto com o ex-vereador Zé Viola, são fundamentais nesse processo. Eles conhecem de perto a realidade das comunidades e nos ajudam a direcionar recursos e ações com mais precisão. Nosso trabalho é conjunto, e quem ganha com isso é a população, destacou o deputado Ezequiel Neiva.

Além da nova ponte na Linha 05, Ezequiel Neiva também viabilizou a construção de outra ponte na Linha 5ª Eixo, também em Corumbiara, e acompanha de perto a finalização da ponte mista em concreto e aço na Linha 02. Esta última está sendo executada com recursos do Fundo de Infraestrutura de Transportes e Habitação (Fitha), liberados com o apoio do deputado junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Nosso trabalho tem sido focado em garantir que as famílias da zona rural tenham acesso com segurança e qualidade. Pontes bem estruturadas são essenciais para o escoamento da produção agrícola, transporte escolar e o tráfego das famílias que dependem dessas vias diariamente. Corumbiara tem recebido atenção especial do nosso mandato, especialmente na infraestrutura, completou o parlamentar.