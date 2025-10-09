Projeto LOA 2025 apresenta orçamento de Vilhena “traduzido” para o Cidadão

Em um passo significativo para a transparência e a participação popular, o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, recebeu nesta quarta-feira, 08 de outubro, o Grupo de Pesquisa Cidadania e Democracia da FAVOO (Faculdades Associadas de Vilhena) para a apresentação de um projeto inovador: o LOA 2025 – Orçamento Simples e Intuitivo.

O projeto, já concluído e apresentado na reunião, tem como objetivo principal desmistificar o orçamento municipal. Através de relatórios e infográficos com uma apresentação visual fácil de entender, o grupo de pesquisa transforma a complexa Lei Orçamentária Anual (LOA) em informações acessíveis a qualquer cidadão, mesmo sem conhecimento técnico em finanças públicas.

A recepção do projeto pelo prefeito foi excelente. Segundo o coordenador do grupo, a ideia de traduzir o orçamento de forma simples e intuitiva foi muito bem recebida pela gestão municipal.

ALUNOS E PROFESSORES EM DESTAQUE

A equipe que representou a FAVOO na reunião contou com os professores Rodrigo Alves Correia (coordenador de pesquisa e extensão da Favoo) e Cesar Henrique Marson de Andrade (Coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal da Favoo), além dos alunos pesquisadores Ana Luisa Ferreira Miranda, Maira Maria da Silva Lima e Mizael Alves da Cruz.

Foram os próprios alunos que conduziram a apresentação do material visual para o prefeito, demonstrando a funcionalidade do projeto. Ana Miranda destacou a necessidade da iniciativa. “Nós, como estudantes, percebemos a dificuldade que as pessoas comuns têm em lidar com a linguagem técnica do orçamento. O que fizemos foi criar um ‘tradutor’ visual. É gratificante ver que a prefeitura abraçou essa proposta de transparência de uma forma tão aberta”, explicou.

O professor Cesar Andrade ressaltou o papel da instituição.”Esta parceria é um reflexo do compromisso da FAVOO em produzir conhecimento com impacto social direto. Levar a expertise acadêmica para simplificar um documento tão vital como a LOA é a essência da nossa missão de extensão”, destacou.

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O entusiasmo do prefeito Flori se reverteu em ação imediata. “O prefeito demonstrou um entusiasmo notável. Ele não só reconheceu a importância da nossa iniciativa para a transparência, mas nos fez um convite especial,” relata Rodrigo Correia.

O grupo Cidadania e Democracia foi convidado formalmente a fazer uma apresentação na próxima Audiência Pública sobre o Orçamento de 2025.

Rodrigo Correia enfatizou que o projeto visa fortalecer a cidadania. “Nosso trabalho é garantir que o morador de Vilhena entenda para onde vai cada centavo do seu imposto. Isso é essencial para um controle social efetivo e para a qualidade da democracia local”, disse.

A participação do grupo na Audiência Pública promete ser um divisor de águas, tornando o planejamento financeiro municipal um tema de fácil acompanhamento por todos os vilhenenses.