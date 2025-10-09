VÍDEO: Vilhena terá noite de gala com a entrega de homenagens “Prêmio Mulher” e “Prêmio Notável” em novembro

Vilhena terá uma noite de gala em novembro através de um evento que promete agitar o cenário cultural em novembro.

Trata-se da entrega de homenagens “Prêmio Mulher” e “Prêmio Notável” que acontecerá na noite de 6 de novembro, no espaço Drem Festas, no Park Shopping Vilhena.

O evento, reconhece personalidades e iniciativas que deixam marcas positivas na sociedade, é realizado pelo conceituado jornalista e promotor de eventos Valdecir Tergon, que também é editor a Revista Evidência.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 9, Tergon, como é conhecido, garantiu que o evento manterá a mesma credibilidade, reunindo figuras de expressão nas áreas da política, cultura, Direito, imprensa e empresarial.

Ele destacou que o evento foi idealizado para homenagear exclusivamente mulheres, ao longo do tempo, percebendo a importância de reconhecer personalidades notáveis, o Prêmio Notável foi estendido para incluir homens e empresas.

Devido a sua importância no âmbito social, o evento promovido por Tergon ganhou fama em vários Estado do Brasil e até internacional.

EVENTOS EM 2025

Em 2025, Tergon já realizou diversos eventos desta batureza pelo Brasil e exterior, como cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Mato Grosso do Sul (MS), Rondônia (RO), e em países como Bolívia e Paraguai.

No RJ, por exemplo homenageou personalidades como o reconhecido ator Stênio Garcia. “Nessa noite, Stênio agradeceu a homenagem em vida, como forma de reconhecimento, valorização da carreira e inspiração para futuras gerações. E, em Vilhena, o evento promete ser um dos melhores de todos os tempos”, enfatizou. Mais informações através do telefone (069) 98120-8010. (assista ao vídeo abaixo).