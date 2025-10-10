Agora é Lei: Deputada Dra. Taíssa garante incentivo à prática do xadrez nas escolas estaduais de RO

Lei nº 6.166/2025, sancionada pelo governador do estado, é de autoria da deputada Dra. Taíssa Sousa e reconhece o xadrez como instrumento pedagógico no desenvolvimento dos estudantes

O Estado de Rondônia sancionou, no dia 23 de setembro, a Lei nº 6.166/2025, de autoria da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), que torna obrigatória a promoção e o incentivo à prática do xadrez nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio.

A proposta tem como objetivo estimular o raciocínio lógico, a concentração, o planejamento estratégico e as habilidades socioemocionais dos estudantes, fortalecendo o aprendizado e a formação integral dos jovens rondonienses.

Na justificativa do projeto, a deputada destacou que o xadrez oferece uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos, sendo uma atividade acessível a todos, independente da condição socioeconômica ou de habilidades físicas.

Dra. Taíssa ressaltou ainda que estudos comprovam os benefícios do xadrez no ambiente escolar:

“As habilidades de concentração e planejamento desenvolvidas no xadrez são transferidas para outras áreas, resultando em um melhor desempenho acadêmico. O jogo aprimora a memória, o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas, incentivando os alunos a pensar criticamente e de forma estratégica.”

A lei estabelece também que o Estado poderá firmar parcerias com entidades públicas e privadas para oferecer aulas extracurriculares, realizar torneios e disponibilizar material didático adequado, garantindo a expansão do ensino de xadrez em toda a rede estadual.

Com essa iniciativa, Rondônia dá um passo importante no fortalecimento da educação e no estímulo ao pensamento crítico nas salas de aula.