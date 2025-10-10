Aluno do IFRO de Colorado é selecionado para intercâmbio na Costa Rica

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Colorado do Oeste terá um representante no cenário internacional.

O estudante Riqueliton Louback Correa, de 17 anos, morador de Cabixi, foi um dos dez alunos de cursos técnicos integrados selecionados para a 2ª edição do Programa de Mobilidade STEM Internacional.

A iniciativa visa formar jovens líderes globais e levará Riqueliton para uma imersão de duas semanas na Costa Rica, entre os dias 13 e 25 de outubro.

O programa conta com uma agenda intensa de visitas técnicas e workshops voltados para o desenvolvimento de competências nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM).

A experiência proporciona um crescimento pessoal e cultural, além de consolidar habilidades essenciais para o mercado de trabalho globalizado e multidisciplinar, como resiliência e adaptabilidade.

A seleção de Riqueliton, que estudou em escola pública no distrito (Chico Mendes), é um reconhecimento de seu empenho e excelência acadêmica. O jovem embarca nesta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, e representará o IFRO – Campus Colorado do Oeste com distinção.