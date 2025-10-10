BRIGADISTAS: aprovados cobram contratação, mas prefeito de Vilhena avisa: “depende da necessidade”

Através dos grupos de WhatsApp e em mensagens enviadas à redação do Extra de Rondônia, candidatos aprovados no processo seletivo na função de brigadistas municipais cobram a contratação imediata por parte da Prefeitura de Vilhena.

Em 5 de setembro, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), publicou o Edital nº 001/202 para a contratação de brigadistas municipais para integrar a Brigada Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios de Vilhena (leia mais AQUI).

Em 16 de setembro, a prefeitura divulgou a lista de inscrito no Seletivo, com o resultado final sendo homologado em 30 de setembro, publicado na edição nº 4322 do Diário Oficial de Vilhena, com convocação imediata dos aprovados para assinatura de contrato com validade de três meses, podendo ser prorrogado por igual período. Contudo, até esta sexta-feira, 10 de outubro, a contratação não aconteceu.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o prefeito Flori Cordeiro informou que só haverá contratação se for necessário. “Tivemos o cuidado de nos adiantarmos para o combate ao fogo. Nunca ninguém fez isso antes. Mas veja, as chuvas se iniciaram mais cedo esse ano. O que eu devo fazer? Contratar o brigadista pra ele ficar ganhando o dinheiro do povo sem utilidade? Claro que não. Isso sim é seriedade. Politicagem seria eu contratar à toa”, explicou.

O prefeito disse ainda que o Seletivo está em aberto e que a contratação dependerá da necessidade. “Se a seca apertar e precisar para contenção de focos de fogo, serão contratados; em não sendo necessário não haverá contratação, óbvio. Não vamos gastar a toa. Pode acontecer ou não, depende da necessidade. O seletivo é válido por 12 meses, portanto servirá para o ano que vem”, completou.

REMUNERAÇÃO

Conforme o edital, a remuneração dos brigadistas será de R$ 2.250,00, acrescida de adicional de periculosidade de 30%, auxílio-alimentação, férias remuneradas e décimo terceiro salário. A carga horária será de 40 horas semanais, em regime de plantão de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.