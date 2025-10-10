Eyder Brasil destina quase R$ 6 milhões para fortalecer a saúde em RO

O deputado estadual Eyder Brasil destinou R$ 5.922.806,00 em emendas individuais para investimentos na saúde de Rondônia. Os recursos foram utilizados para compra de equipamentos, custeio de atendimentos e melhorias nas unidades de saúde, com o objetivo de reforçar a estrutura do sistema público e facilitar o acesso da população a exames, cirurgias e tratamentos.

Parte dos valores também foi destinada à realização de mutirões de atendimentos odontológicos e oftalmológicos, incluindo cirurgias de catarata, além de apoiar tratamentos especializados para pacientes com queimaduras, com novas técnicas de curativos e capacitação profissional para equipes da saúde. Essas ações beneficiam cerca de 10 mil pessoas em diferentes regiões do estado, levando atendimento e cuidado a quem mais precisa.

A destinação dos recursos reflete uma preocupação constante com a melhoria dos serviços de saúde pública. Rondônia tem avançado nesse setor: segundo dados do Ministério da Saúde, o estado registrou aumento de 14,5% nas cirurgias eletivas entre 2022 e 2023, passando de 94.378 para 108.093 procedimentos realizados.

“Esses recursos chegam para reforçar as ações que salvam vidas e dão mais estrutura às equipes que estão na linha de frente. O governador Coronel Marcos Rocha e o secretário de Saúde do estado, Jefferson Rocha, têm feito um trabalho sério e comprometido com os municípios, o que fortalece ainda mais as parcerias em favor do povo rondoniense”, afirmou o parlamentar.

As emendas individuais fazem parte das ações parlamentares voltadas a atender diretamente as necessidades dos municípios e fortalecer os serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança pública.