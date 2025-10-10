Forças de segurança deflagram operação contra faccionados na Casa de Detenção de Vilhena

Em mais uma ação estratégica de combate ao crime organizado, foi deflagrada nesta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, uma grande operação policial da Força-Tarefa de Combate às Organizações Criminosas, composta por equipes da Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM), com o apoio da Polícia Penal (SEJUS).

A operação teve como alvo integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, detidos na Casa de Detenção de Vilhena, região sul de Rondônia.

A atuação conjunta teve como objetivo reprimir a articulação criminosa de lideranças da facção que, mesmo encarceradas, continuavam a coordenar atividades ilícitas dentro e fora do presídio. As diligências se concentraram em celas ocupadas por membros do grupo criminoso, com o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão voltados à coleta de objetos ilícitos e ao reforço da fiscalização nas unidades prisionais.

Durante a operação, vários aparelhos celulares foram apreendidos. Segundo as investigações, os dispositivos eram utilizados pelos detentos para comunicação externa e coordenação de crimes.

Além disso, a ação frustrou uma tentativa de fuga em estágio avançado de execução. Em uma das celas, os agentes encontraram um buraco disfarçado com uma massa improvisada feita de sabonete e papel, demonstrando o grau de organização e planejamento dos criminosos.

A deflagração da operação representa mais um marco da integração entre as forças de segurança de Rondônia, evidenciando a competência, inteligência e comprometimento das instituições envolvidas no enfrentamento ao crime organizado.

De acordo com as autoridades, o trabalho é resultado de planejamento tático e ação coordenada, com o objetivo de desarticular estruturas criminosas e garantir o controle e a segurança no sistema prisional.

As forças de segurança destacam que esta operação é uma resposta direta do Estado à criminalidade, reafirmando que o crime não encontrará espaço em Rondônia. A integração entre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e demais instituições seguirá firme, com ações constantes voltadas à preservação da ordem e da segurança da sociedade rondoniense.

>>>Vídeo: