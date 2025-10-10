Homem com mandado de prisão é capturado pela PM em ponto conhecido por tráfico no bairro Cristo Rei em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 9 de outubro de 2025, por volta das 20h, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando abordou um homem em atitude suspeita nas proximidades de uma residência abandonada situada na Rua 1513.

O local é popularmente conhecido como “Boca de Fumo do Barriga”, amplamente referenciado no meio policial como ponto de encontro e consumo de entorpecentes.

Durante a abordagem, o cidadão foi identificado como A. Em consulta nominal aos sistemas de segurança pública, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Diante da constatação, A. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram adotadas as providências legais cabíveis, incluindo o registro da ocorrência e a realização do exame de corpo de delito.

Após os trâmites administrativos, A. foi encaminhado à Casa de Detenção de Vilhena, permanecendo sob custódia do policial penal de plantão e à disposição do Poder Judiciário.