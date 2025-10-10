Homem em surto é resgatado pela PM e Bombeiros ao tentar contra a própria vida em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em Vilhena, após informações de que um homem estaria tentando contra a própria vida.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou o indivíduo em aparente surto psicótico, afirmando que pretendia tirar a própria vida.

Diante da situação e do risco que o homem representava para si e para terceiros, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar para prestar apoio.

Com a intervenção conjunta das forças de segurança, o homem foi contido e encaminhado ao Hospital Regional. Após ser medicado, ele permaneceu sob observação médica.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deverá acompanhar o caso.