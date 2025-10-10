Homem invade casa da ex-companheira e é preso pela PM após episódio de violência doméstica em Vilhena

Na madrugada desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e dano ao patrimônio em uma residência de Vilhena.

No local, os policiais mantiveram contato com a vítima, que relatou que seu ex-companheiro havia invadido o imóvel, pulando o muro da casa e provocando danos na caixa de correios e no portão de entrada.

A mulher contou ainda que, ao pedir para que o homem deixasse o local, ele se recusou a sair, afirmando que “iria ficar ali”. Diante da recusa, a vítima tentou retirá-lo à força, momento em que ambos entraram em confronto físico, resultando em lesões leves nas duas partes.

Temendo por sua segurança, a mulher se refugiou em um dos quartos e acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem ao endereço, os militares tentaram dialogar com o autor, que se negou a abrir o portão para a equipe. Com a autorização expressa da proprietária do imóvel, os policiais realizaram o arrombamento do portão, garantindo o ingresso na residência para cessar a situação de flagrante delito e conter o agressor.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram as chaves da residência sob posse do suspeito, que as mantinha de forma indevida.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.