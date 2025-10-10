Mulher é socorrida após ingerir “veneno de rato” misturado com iogurte em Chupinguaia

Na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível ingestão de substância tóxica em uma residência localizada na Rua Edson Alexandre Vieira, região central de Chupinguaia.

Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com o solicitante, que informou que uma mulher havia ingerido uma substância conhecida popularmente como “veneno de rato”, de marca Kellmat, do tipo raticida granulado, possivelmente misturado com iogurte.

A guarnição constatou que a mulher apresentava sinais de mal-estar e confusão mental. Diante da situação, o serviço de emergência médica foi acionado e compareceu ao local, realizando o atendimento pré-hospitalar e encaminhando a vítima ao hospital local.

Conforme informações obtidas pela Polícia Militar, a mulher teria ingerido o produto de forma intencional e chegou a enviar uma mensagem, por aplicativo, a um amigo, confirmando o ato. No entanto, não revelou o motivo da tentativa.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que deverá apurar as circunstâncias do caso.