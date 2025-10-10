Outubro Rosa: Deputada Sílvia Cristina inicia uma série de palestras em instituições

A deputada federal Sílvia Cristina iniciou nesta quinta-feira, 09, no campus do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), em Ariquemes, uma série de palestras onde narra a sua luta contra o câncer e chama a atenção para a necessidade de exames preventivos, a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado como forma de aumentar a chance de cura da doença.

“Quem sentiu na pele sabe das dificuldades, dos desafios e do sofrimento. Eu venci um câncer de mama e desde então, tenho buscado contribuir para que outras mulheres tenham acesso aos exames e cuidados. Faço isso antes de entrar na vida pública, como voluntária. E esse meu relato é para encorajar que as mulheres se previnam e saibam que é possível obter a cura do câncer”, disse a deputada.

Aos 32 anos, Sílvia Cristina enfrentou um câncer de mama. Fez um tratamento longo e sofrido, pois à época era o que existia em Rondônia. Perdeu uma mama e daquele sofrimento nasceu a decisão de lutar para melhorar o tratamento oncológico em Rondônia.

“Todos conhecem a minha dedicação como parlamentar, para assegurar investimentos que garantam tratamento digno e humanizado para pacientes com câncer. Na parceria com a fundação Pio XII, asseguramos a construção e funcionamento de dois Centros de Prevenção e Diagnóstico, em Ji-Paraná e em Vilhena, a Carreta de Amor e recursos para o Hospital de Amor na capital. É fato que nosso olhar para o tratamento do câncer é diferenciado”, completou a deputada.

Nesta sexta-feira (10), ela profere a palestra na Câmara Municipal de Ji-Paraná, pela manhã, e à tarde leva o seu testemunho ao Ifro de Cacoal.

Neste mês de outubro, a parlamentar participa de uma série de atividades alusivas ao Outubro Rosa, como palestras e entrevistas. Ela iniciou com a abertura da ação do Outubro Rosa no Centro de Prevenção e Diagnóstico do Câncer em Vilhena, depois na abertura da Exposição Histórias que Transformam Dor em Esperança, no Centro de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, em Ji-Paraná, esteve no Hospital de Amor em Porto Velho.

“São ações para chamar a atenção para a necessidade de conscientização acerca da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo”, finalizou.