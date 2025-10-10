PC prende homem acusado de violência doméstica, cárcere privado e tortura contra ex-companheira em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Vilhena, cumpriu nesta semana um mandado de prisão preventiva contra um homem de 25 anos, acusado de crimes graves de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e cárcere privado.

O Crime

Os fatos ocorreram no dia 8 de outubro de 2025. O investigado, mesmo com uma medida protetiva em vigor, abordou sua ex-companheira, de 22 anos, na rua. Segundo a Polícia Civil, o homem atacou a vítima com extrema violência, desferindo socos, chutes e mordidas, além de arrancar-lhe cabelos e rasgar suas roupas.

A mulher desmaiou em decorrência das agressões e foi levada, ainda inconsciente, para a casa do agressor, onde foi mantida em cárcere privado. Ao acordar durante a madrugada, a vítima tentou fugir, mas foi perseguida, agredida novamente e forçada a retornar à residência.

Apenas na manhã seguinte, o suspeito a levou de volta para casa. A mulher conseguiu buscar ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), cujo serviço social acionou a Polícia Militar, dando início à investigação.

Prisão e Provas

A DEAM apreendeu como elementos de prova as vestes rasgadas e os fios de cabelo arrancados durante as agressões. A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito.

Considerando o grave risco à integridade da vítima, o descumprimento da medida protetiva e a gravidade dos fatos, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do acusado. Ele foi detido pela equipe da DEAM e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que a vítima segue amparada pelas medidas protetivas e está sendo acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. O inquérito policial continua em fase de conclusão.

Canais de Denúncia

A Polícia Civil de Rondônia reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica, garantindo o sigilo da vítima:

Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher (24h)

Ligue 190 – Polícia Militar (emergência)

Disque 100 – Direitos Humanos

Delegacia da Mulher – Atendimento presencial.