PRF prende homem com revólver calibre 38 e cocaína durante abordagem em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na madrugada desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, em uma fiscalização de trânsito no km 17 da BR-174, em Vilhena.

O motociclista foi flagrado com um revólver, munição e cocaína.

Durante a abordagem à motocicleta, a equipe policial percebeu um volume anormal na cintura do condutor. Foi constatado que ele portava um revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos intactos.

Ao ser questionado, o condutor não apresentou a documentação da arma nem a autorização para porte. Na busca pessoal, os policiais encontraram ainda cerca de 2 gramas de cocaína no bolso de sua bermuda.

A motocicleta foi recolhida ao pátio por falta de condutor habilitado e por apresentar restrição na documentação.

O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.