VÍDEO: criminoso invade empresa e furta drone em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Marechal Rondon, bairro Tancredo Neves, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com os proprietários, que relataram que, ao chegarem ao escritório da empresa, constataram que a grade de proteção havia sido violada, com dois cadeados quebrados e a porta de vidro tipo blindex danificada.

O autor, após forçar a entrada, conseguiu acessar o interior do imóvel e furtar um drone da marca DJI, modelo Mavic 2 Pro.

Com o auxílio das imagens do sistema de monitoramento, foi possível verificar que o crime ocorreu por volta da 1h da madrugada, momento em que o indivíduo foi flagrado arrombando o local e subtraindo o equipamento, fugindo em seguida e tomando rumo ignorado.

A guarnição realizou o isolamento do local, orientou os representantes da empresa quanto às medidas legais cabíveis e efetuou o registro formal da ocorrência, garantindo a preservação dos indícios e o encaminhamento das provas à autoridade policial competente.

>>>Vídeo abaixo: