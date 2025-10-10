Vilhena recebe espetáculo da “Esquadrilha da Fumaça” após quase 15 anos

Após quase 15 anos, Vilhena receberá um dos maiores show aéreos da história brasileira.

Trata-se da “Esquadrilha da Fumaça” que fará um show acrobático no sábado 18 de outubro, às 15h, no aeroporto Brigadeiro Camarão.

Ao Extra de Rondônia, Evilyn Medrada, presidente da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), informou que a entidade, com muito esforço, dedicação e compromisso em promover cultura e entretenimento de qualidade, traz de volta ao céu vilhenense esse espetáculo inesquecível, com o Show Acrobático da Esquadrilha FOX.

Realizado pela FCV com apoio da prefeitura Municipal, o evento é gratuito e aberto ao público, ideal para toda a família, amantes da aviação e admiradores da cultura e da história de Vilhena.

Vilhena merece entretenimentos para a comunidade em geral. Estava nas programações para trazer a Esquadrilha da Fumaça, asm eles não tinham agenda para o estado de Rondônia. Foram várias tentativas desde o começo do ano. Quando recebemos a negativa, já fomos atrás de se programar para trazer um entretenimento modificado para nossa população. É uma realização de um sonho tanto para mim quanto para as crianças e os amantes de aviação”, disse ao site a titular da FCV.