Dupla arromba grade para furtar loja e é presa em flagrante pela PM no centro de Vilhena

Na madrugada deste sábado, 11 de outubro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em andamento em uma loja localizada na Avenida Marechal Rondon, região central de Vilhena.

No local, os policiais entraram em contato com a solicitante, que informou ter visto duas pessoas invadindo o imóvel pelo depósito, acreditando que os suspeitos ainda se encontravam dentro da loja.

Durante a averiguação, a equipe constatou que a grade de acesso pelos fundos do depósito estava arrombada, confirmando a violação do patrimônio.

Em seguida, foi realizada uma varredura minuciosa em todo o interior do estabelecimento, momento em que os militares localizaram dois homens escondidos entre as prateleiras do comércio.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça.