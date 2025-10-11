É HOJE: Torneio Regional Cone Sul de Futebol Society começa neste sábado em Colorado

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) destinou R$ 400 mil em emendas parlamentares para fortalecer o esporte e promover a integração regional por meio do Torneio Regional Cone Sul de Futebol Society, que começa hoje, sábado (11/10), em Colorado do Oeste e promete movimentar o esporte amador em toda a região.

Do total, R$ 300 mil foram destinados à Associação Vilhenense de Árbitros (AVA), responsável pela execução do torneio em seis municípios, e R$ 100 mil para atender a Liga Desportiva Corumbiarense (LCD), que está aguardando a documentação necessária para receber o recurso.

O torneio vai reunir 120 equipes masculinas e femininas, distribuídas em seis etapas municipais. Cada equipe receberá um kit esportivo contendo uniforme completo (camisas e calções), três bolas e uma bomba de ar. O investimento também garante despesas com arbitragem, troféus e medalhas.

A execução do recurso é feita por meio da SEJUCEL – Governo do Estado de Rondônia, responsável pela organização e fiscalização do campeonato. A coordenação técnica está a cargo do desportista Natal Jacob.

As disputas iniciam sempre às 8h, com solenidade de abertura, seguida do sorteio e início dos jogos às 8h30. As equipes campeãs e vice-campeãs de cada município garantirão vaga no Torneio dos Campeões, que será realizado em Vilhena, na primeira quinzena de novembro, com premiação em dinheiro.

Durante o anúncio do campeonato, Rosangela Donadon destacou o compromisso com o esporte e o fortalecimento das ligas municipais. “Incluí uma emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para atender a Liga Desportiva Corumbiarense – LCD, que está aguardando a documentação para receber o recurso. Nosso objetivo é incentivar o esporte, apoiar nossos atletas e promover a união entre os municípios do Cone Sul. O esporte é uma ferramenta de inclusão social e cidadania, e investir nele é investir em pessoas”, destacou a deputada.

O Torneio Regional Cone Sul de Futebol Society é uma grande celebração do esporte amador e da integração entre comunidades, marcando mais um importante investimento da deputada Rosangela Donadon no fortalecimento do esporte em Rondônia.

VEJA ETAPAS DO TORNEIO:

* 1ª Etapa – Colorado do Oeste: 11/10/2025

* 2ª Etapa – Chupinguaia: 12/10/2025

* 3ª Etapa – Cerejeiras: 18/10/2025

* 4ª Etapa – Pimenteiras: 19/10/2025

* 5ª Etapa – Cabixi: 26/10/2025

* 6ª Etapa – Vilhena: 02/11/2025