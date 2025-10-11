Em Vilhena, mulher desacata servidoras da UPA e polícia é acionada

Na tarde de sexta-feira, 10 de outubro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de desacato na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, as solicitantes relataram que uma mulher compareceu à unidade acompanhada do neto, buscando atendimento médico para a criança.

Durante o preenchimento da ficha de triagem, uma das profissionais percebeu divergência na data de nascimento informada e orientou a mulher a dirigir-se até a recepção para corrigir o dado.

A atitude, no entanto, teria irritado a paciente, que passou a proferir ofensas contra as servidoras, chamando-as de “preguiçosas” e dizendo que “deveriam tirar a bunda da cadeira e arrumar a data de nascimento”. Segundo as vítimas, a mulher afirmou ainda ser funcionária pública e declarou que “não era obrigação dela ir até a frente alterar os dados”.

Em seguida, a mulher teria utilizado o celular para gravar as servidoras, desrespeitando as normas da unidade, e feito ameaças em tom exaltado, dizendo que enviaria o vídeo a um parente “envolvido com o meio político”, com a intenção de intimidar as profissionais em razão das funções que exercem.

Quando a equipe policial chegou ao local, a autora já havia deixado a unidade, sendo identificada posteriormente para fins de registro.

As partes foram orientadas quanto aos procedimentos legais, e um boletim de ocorrência foi lavrado para que as medidas judiciais cabíveis sejam adotadas.